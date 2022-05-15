Haberler Fatih Karagümrük Volkan Demirel Fenerbahçe Karagümrük maçı sonrası konuştu! "Kadıköy'de ilk defa..."

Volkan Demirel Fenerbahçe Karagümrük maçı sonrası konuştu! "Kadıköy'de ilk defa..."

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Fatih Karagümrük, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, "n Fenerbahçeliyim, burası beni Volkan yapan yer, burada doğdum burada büyüdüm. ama şu anda Karagümrük teknik direktörüyüm." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 21:53 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 22:02
Volkan Demirel Fenerbahçe Karagümrük maçı sonrası konuştu! "Kadıköy'de ilk defa..."

Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu..

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Volkan Demirel: Zor bir akşamdı benim adıma. Ben Fenerbahçeliyim, burası beni Volkan yapan yer, burada doğdum burada büyüdüm. ama şu anda Karagümrük teknik direktörüyüm. Taraftar beni hep destekledi. Bugün de çok desteklediler sağ olsunlar. Profesyonel tarafta da ne olursa olsun her zaman kazanmak için elimden geleni yapacağım.

Şükrü Saraçoğlu'nda ilk defa rakip takım soyunma odasına girdim. Biraz tuhaf oldu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de tam açıklanması beklenirken kriz çıktı! Jorge Jesus’ta şok gelişme…
Bodrum'da havalar ısındı plajlar doldu taştı
Fenerbahçe Gümrük'e takıldı!
Fenerbahçe'nin yıldızı cezalı duruma düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Gümrük'e takıldı!
Volkan Demirel bu kez rakip!
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022
Adana'da çıkan yangın şalgamla söndürüldü!
Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rosier'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Rosier'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 22:12
Leicester farka gitti! (Özet izle) Leicester farka gitti! (Özet izle) 22:08
Süper Lig maç özetleri A Spor'da Süper Lig maç özetleri A Spor'da 21:40
Milan şampiyonluğa koşuyor! Milan şampiyonluğa koşuyor! 21:39
İsmail Kartal: İkincilik önemli! İsmail Kartal: İkincilik önemli! 21:33
Fenerbahçe'nin yıldızı cezalı duruma düştü! Fenerbahçe'nin yıldızı cezalı duruma düştü! 21:21
Daha Eski
F.Bahçe işini son haftaya bıraktı! İşte puan durumu F.Bahçe işini son haftaya bıraktı! İşte puan durumu 21:11
Konyaspor 3 puanı 3 golle aldı! Konyaspor 3 puanı 3 golle aldı! 21:01
Antalyaspor 4 golle kazandı! Antalyaspor 4 golle kazandı! 21:00
Fenerbahçe Gümrük'e takıldı! Fenerbahçe Gümrük'e takıldı! 20:58
Başakşehir Giresun'u geçemedi! Başakşehir Giresun'u geçemedi! 20:58
Alanya Avrupa aşkına! Alanya Avrupa aşkına! 20:56