Volkan Demirel Fenerbahçe Karagümrük maçı sonrası konuştu! "Kadıköy'de ilk defa..."

Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu..

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Volkan Demirel: Zor bir akşamdı benim adıma. Ben Fenerbahçeliyim, burası beni Volkan yapan yer, burada doğdum burada büyüdüm. ama şu anda Karagümrük teknik direktörüyüm. Taraftar beni hep destekledi. Bugün de çok desteklediler sağ olsunlar. Profesyonel tarafta da ne olursa olsun her zaman kazanmak için elimden geleni yapacağım.

Şükrü Saraçoğlu'nda ilk defa rakip takım soyunma odasına girdim. Biraz tuhaf oldu.