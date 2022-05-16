FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel: Fenerbahçe'ye gelirim ama...

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 37. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Zorlu mücadele 0-0 sona erdi. Müsabakadan sonra Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi. Demirel, "Fenerbahçeli olduğumu her zaman söylüyorum ama buraya kazanmak için çıktık. Doğru zamanda Fenerbahçe'ye gelirim. Şu an için Fatih Karagümrük teknik direktörüyüm." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)