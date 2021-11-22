Derbi Karagümrük'ün

Derbiler haftasında K.Paşa da K.Gümrük'ü konuk etti. 50 yıl sonra Paşa'yı deplasmanda yenen Gümrük, 38. saniyede Brecka'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ardından Karamoh ve penaltıdan Pesic farkı 3'e taşırken, Yusuf'un golü Paşa'ya yetmedi.
Derbiler haftasında K.Paşa da K.Gümrük'ü konuk etti. 50 yıl sonra Paşa'yı deplasmanda yenen Gümrük, 38. saniyede Brecka'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ardından Karamoh ve penaltıdan Pesic farkı 3'e taşırken, Yusuf'un golü Paşa'ya yetmedi. Paşa'nın 1, Gümrük'ün 2 topunun direkten döndüğü maçta 90+3'te Hedenstad, maç sonu da Biglia kızardı. Gümrük'te Trabzon maçı öncesi Zukanovic, Hedenstad ve Biglia cezalı duruma düştü. K.Gümrük 3 maç sonra kazanırken, K.Paşa üst üste 2. yenilgisini aldı.