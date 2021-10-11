Süleyman Hurma'dan flaş transfer itirafı! Ross Barkley...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, transfer konusunda flaş bir itirafta bulundu. Hurma, Chelsea'nin millli yıldızı Ross Barkley ile yaz transfer döneminde ciddi şekilde ilgilendiklerini söyledi.

Hurma, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, "Bu sene Ross Barkley ile anlaştık. Chelsea'dan yıllık 10 milyon Euro maaş alıyor, biz bunun komik sayılabilecek bir kısmını karşılayacaktık. Sözleşme detaylarında Chelsea ile anlaşamadığım için almadım." dedi.

Süleyman Hurma'nın diğer açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

"Emre Mor yeteneği itibariyle benim nazarımda Messi'den farksız bir oyuncu. Hatta güç olarak sanki Messi'den biraz daha güçlü. Bir sürü sebepten dolayı arzu edilen noktaya gelemedi. Yaşı daha 24. Biz Emre Mor'u dünya futboluna sunabiliriz."

"Mehdi Benatia bize transfer olunca PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi yanımızda Benatia'yı aradı."

"Manchester United'da oynayan Bruno Fernandes bizim için oyuncu baktı, bazı görüşmeleri oldu."

"Rahmetli başkanımız Recep Mamur'a 8 yaşındaki Emre Demir'i söyleyip "Messi gibi bir oyuncu olabilir." demiştim."