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- : 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında , sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşmay 1-1 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 15:57 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 18:05
Fatih Karagümrük - Göztepe: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ligin orta sıralarında bulunan iki takım olan ile karşı karşıya geldi. Mücadelede perdeyi İstanbul ekibi adına 32. dakikada Mevlüt Erdinç açtı. Bu gole İzmir ekibinden cevabı 84'te Berkan Emir verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Karagümrük puanını 50'ye, Göztepe 47'ye yükseltti.

2 PENALTI KAÇTI!

Maçta Fatih Karagümrük ve Göztepe, karşılıklı olarak kazandıkları penaltı vuruşlarını değerlendiremedi. İlk olarak ev sahibi ekipte N'dao 45+2'de, ardından İzmir ekibinde Ndiaye 69. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

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