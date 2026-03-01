Eyüpspor 'Jankat'tı

Son haftalarda gol sıkıntısı çeken Göztepe, 24. hafta mücadelesinde ağırladığı Eyüpspor'a da puan kaptırdı: 0-0. Maça hızlı giren İzmir'in sarıkırmızılı ekibi, 8. dakikada kazandığı penaltıyı değerlendiremeyince ilk yarı golsüz sona erdi. Eyüspor kalecisi Jankat, kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

FARK 4 PUAN OLDU

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve gol orucunu bozamayan Göztepe 42 puana yükselirsen Avrupa mücadelesinde takip ettiği Beşiktaş ile aradaki fark (4 puan) daha da açıldı. Haftaya Başakşehir deplasmanına çıkacak. Puanını 22'ye çıkaran Eyüpspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

4 HAFTADIR GOLÜ YOK

Ligde Karagümrük galibiyeti sonrası 4 haftadır 3 puan hasreti çeken İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Göztepe'nin forvetleri Eyüpspor karşısında da gol kaydedemedi. Göztepe'nin 4 maçtır golü yok.

VAR'DAN PENALTI

Maçın 8. dakikadasında Sol kanattan Cherni'nin ortasında Juan, topu Janderson'a indirdi. Onun vuruşu defansa çarpıp kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarıyla verilen penaltıyı Janderson kullandı. Kaleci Jankat Yılmaz, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.