Haberler Eyüpspor Orhan Ak'tan iddialara yanıt: Bize bilgi sızdırılmadı

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Erol Bulut’un kulüp içerisinden rakip takımlara bilgili sızdırdığına dair söylemlerine, "Öyle bir bilgi gelmedi. Rakip nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli" dedi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 00:36
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kesinlikle kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirten Ak, "Çok üzgünüz. Belki de beraberliğe bile üzüleceğimiz bir maçta maalesef buradan üzgün bir şekilde ayrıldık. Maçı başından sonuna kadar domine ettik. Çok net pozisyonlarımız var. Rakibi tamamen kendi sahasına hapsettik. Ama maalesef son vuruşları yapamadık. Son zamanlarımızda en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Onun için oyuncularımın gayretini ve mücadelesini tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda oynadığımız bu oyunun karşılığını alıp takımımızı istediğim yere getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM OYUN FORMATLARIMIZ BELLİ"

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un kulüp içerisinde rakip takımlara bilgi sızdırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya yönelik Orhan Ak, "Yok, öyle bir bilgi gelmedi. Zaten az çok tahmin ediyorduk. Nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli. Rakibe göre çok fazla değiştirdiğimiz bir şey yok. Biz, rakipten daha çok kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı.

"KARŞILIĞINI ELBET ALACAĞIZ"

Müsabakanın ilk yarısında çok sayıda gol pozisyonuna girmelerine rağmen skoru bulamadıklarını belirten Ak, "Biraz bulunduğunuz durumla da alakalı maalesef. Atamadıkça özgüven kaybı yaşıyorsunuz, rakiplerin de direnci artıyor. Mental olarak daha güçlü olmamız lazım. Önemli olan pozisyona girmek. Devre arasında onu konuştuk zaten. İlk yarı girersin atamazsın, ikinci yarı girersin atarsın. İstediğimiz oyunu oynamaya devam edersek bunun karşılığı olacaktır" şeklinde konuştu.

