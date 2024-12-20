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Haberler Eyüpspor Berke Özer: Galibiyeti kaçıran biz olduk

Berke Özer: Galibiyeti kaçıran biz olduk

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 22:23
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Berke Özer: Galibiyeti kaçıran biz olduk

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımda kaleci Berke Özer, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Berke, "Öncelikle çok mutluyum. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Hafta boyu inanılmaz çalıştırdılar. Sahada olmayı çok istiyordum. Şükür ki 1 puan aldık ama galibiyeti kaçıran biz olduk. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından çok mutluyum. Biz her maça ayrı hazırlanıyoruz. Bugünkü maç için farklı bir stratejimiz var. Böyle maçlar, özellikle bu takımlara karşı ayrı bir motivasyon oluyor. Çok mutluyuz hem Galatasaray hem Fenerbahçe karşısında puan aldık. İnşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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