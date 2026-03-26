EuroLeague Real Madrid-Anadolu Efes MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Anadolu Efes MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’in 34. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol devi Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarındaki 909. maçına çıkmaya hazırlanan lacivert-beyazlılar, sezonun ilk yarısında İstanbul’da 81-75 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak ve sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Ligin zirve ortağı Real Madrid karşısında WiZink Center Stadyumu'nda parkeye çıkacak olan temsilcimiz, dev rakibiyle tarihindeki 48. randevusuna hazırlanıyor. Peki Real Madrid-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 12:42 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 12:55
Real Madrid-Anadolu Efes MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague 2025-2026 normal sezonuna İspanya'da veda ediyor. Temsilcimiz, ligin 3. sırasında yer alan Real Madrid'e konuk olacak. Bu sezon çıktığı 33 maçta 10 galibiyet elde eden ve haftaya 18. sırada giren Efes, 21 galibiyetli rakibi karşısında prestij peşinde. İki dev ekip arasında 2002 yılından bu yana süregelen rekabette bugüne kadar oynanan 47 karşılaşmanın 30'unu İspanyol ekibi kazanırken, temsilcimiz 17 kez sahadan zaferle ayrıldı. Geçtiğimiz yıl normal sezondaki iki maçı da kazanan Anadolu Efes, bu kez WiZink Center Stadyumu'nda benzer bir sürprize imza atarak Avrupa arenasındaki 505. galibiyetini kovalayacak. İşte Real Madrid-Anadolu Efes maçının detayları...

Real Madrid-Anadolu Efes maçı ne zaman?

REAL MADRID-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in final haftasındaki bu kritik eşleşme, 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Movistar Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati ile 22.45'te yapılacak.

Real Madrid-Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

REAL MADRID-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin sezon finali niteliğindeki bu zorlu mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi değerlendirmeler ve iki takımın rekabetine dair tüm detaylar canlı yayında basketbolseverlerle buluşacak.

Real Madrid-Anadolu Efes maçı detayları!

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 48. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 48. kez karşılaşacak. Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 47 karşılaşmanın 17'sini lacivert-beyazlı takım, 30'unu ise İspanyol ekibi kazandı. Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan iki mücadeleyi 74-64 ve 79-73'lük skorlarla Anadolu Efes kazanmıştı.

Real Madrid-Anadolu Efes maçı ayrıntıları!

AVRUPA KUPALARINDAKİ 909. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 909. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 908 karşılaşmada 504 galibiyet, 404 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 661. maçını yapacak. Geride kalan 660 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 313'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

