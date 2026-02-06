CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Anadolu Efes-Zalgiris maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Anadolu Efes-Zalgiris maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague’deki 9 maçlık mağlubiyet serisine Valencia Basket karşısında aldığı 107-90’lık görkemli galibiyetle son veren Anadolu Efes, 27. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı ağırlıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki karşılaşmada, lacivert-beyazlılar taraftar desteğiyle yeni bir galibiyet serisi başlatarak sezonun geri kalanı için moral depolamayı hedefliyor. Ligde 7 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 19. sırada yer alan temsilcimiz, 15 galibiyeti bulunan ve play-off yarışında 9. sırada konumlanan güçlü rakibini devirerek Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 20:19
Anadolu Efes-Zalgiris maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'de geçtiğimiz hafta Valencia Basket karşısında aldığı 107-90'lık galibiyetle 9 maçlık mağlubiyet serisine son veren Anadolu Efes, 27. hafta mücadelesinde Litvanya'nın basketbol ekolü Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndehi mücadelede lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon Avrupa arenasında istediği sonuçları almakta zorlanan ve 26 maçta 7 galibiyet, 19 yenilgiyle haftaya 19. sırada giren temsilcimiz, play-off hattının hemen kıyısında, 9. basamakta yer alan güçlü rakibine karşı galibiyet arıyor. 15 galibiyeti bulunan Zalgiris'in disiplinli oyununa karşı Efes, hücumdaki ritmini koruyarak üst üste ikinci zaferini elde etmek için sahada.

ANADOLU EFES - ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 27. haftasındaki bu önemli randevu, 6 Şubat 2026 Cuma günü oynanıyor.

ANADOLU EFES - ZALGIRIS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas arasındaki mücadele saat 20.30'da başladı. Valencia maçında attığı 107 sayıyla moral bulan temsilcimiz, bu kez akşam seansında Litvanya temsilcisi karşısında sayı arıyor.

ANADOLU EFES - ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lacivert-beyazlıların Avrupa arenasındaki bu kritik sınavı, S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanıyor.

28. KEZ KARŞI KARŞIYA

Anadolu Efes ile Zalgiris, Avrupa Ligi'nde 28. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Avrupa Ligi'nde 2012-2013 sezonundan bu yana oynanan 27 karşılaşmanın 15'ini lacivert-beyazlılar, 12'sini ise Litvanya temsilcisi kazandı. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris'i 87-64 mağlup etmişti.

AVRUPA KUPALARINDA 902. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris mücadelesiyle Avrupa kupalarında 902. kez sahne aldı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 901 karşılaşmada 501 galibiyet ve 400 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 654. maçını yapacak. Geride kalan 653 müsabakanın 344'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

CANLI

1. Periyot: Anadolu Efes 0-0 Zalgiris

