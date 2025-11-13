CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Hedef Hapoel

Hedef Hapoel

Sarı-lacivertliler, Maccabi Rapyd Tel Aviv'i devirdikten sonra, EuroLeague'in 11. haftasında bir başka İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv ile karşılaşacak. Temsilcimiz, galibiyet amaçlıyor.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Hedef Hapoel

Çift maç haftasında ilk mücadelesini önceki gün Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan son şampiyon Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti. LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, bugün bir başka İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv'i, Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden salonunda ağırlayacak. Müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Sarılacivertliler, mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

ÜLKER ARENA'YI ARATMADI

İsrail takımlarıyla Münih'te karşılaşan sarı-lacivertliler, Salı günü SAP Garden'da taraftarlarının büyük desteğiyle Ülker Arena'yı aratmadı. Bugünkü müsabakada da aynı coşkunun devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, Fenerbahçe'yi daha önce çalıştıran Dimitris Itoudis'in ekibinde Türkiye'de forma giymiş 8 oyuncu yer alıyor. Bunlardan Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley sarı-lacivertli formayla mücadele etmişti. Diğer isimler ise Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu.

SON DAKİKA
2
