Avrupa derbisi Fenerbahçe Beko'nun!

Avrupa derbisi Fenerbahçe Beko'nun!

EuroLeague'in 25. haftası, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşmasına sahne oldu. Avrupa'nın bir numaralı turnuvasındaki nefes kesen Türk derbisini kazanan taraf dört çeyreğin sonunda sarı-lacivertliler oldu. İşte mücadelenin detayları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 20:40 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 22:35
Avrupa derbisi Fenerbahçe Beko'nun!

EuroLeague'in 25. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde 17. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 19. sırada yer alan Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 25-8 Anadolu Efes

Devre Arası: Fenerbahçe Beko 39-25 Anadolu Efes

3. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 61-39 Anadolu Efes

