Avrupa derbisi Fenerbahçe Beko'nun!

EuroLeague'in 25. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde 17. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 19. sırada yer alan Anadolu Efes ise üst üste 9. yenilgisini aldı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 25-8 Anadolu Efes

Devre Arası: Fenerbahçe Beko 39-25 Anadolu Efes

3. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 61-39 Anadolu Efes