Olympiakos 76-74 Panathinaikos AKTOR (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan 29. hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında sayı üretmekte zorlanan Ergin Ataman'ın takımı, ilk periyodu 20-9, devreyi de 38-27 geride kapattı.

Oyun üstünlüğünü sürdüren Olympiakos karşısında farkı kapatmakta zorlanan Panathinaikos AKTOR, final periyoduna 62-50 geride girdi.

Son çeyrek çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken Panathinaikos, bir ara 19 sayı geriye düştüğü müsabakada farkı son 30 saniyede 2'ye (76-74) kadar düşürdü. Konuk ekip, son topta Sloukas'la isabet sağlayamadı ve Olympiakos müsabakadan 76-74 galip ayrıldı.

Lider Olympiakos, bu sonuçla 22. galibiyetini aldı ve play-off'u garantileyen ilk takım olmayı başardı. Panathinaikos ise 11. kez mağlup oldu.

Panathinaikos'ta milli basketbolcu Cedi Osman, müsabakada 23 dakika 39 saniye parkede kalırken, takımına 13 sayılık katkı sağladı.