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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı CANLI | THY EuroLeague

Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, evinde İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Temsilcimiz 14. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor. Anadolu Efes-Virtus Bologna maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 20:25 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 21:40
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Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk ediyor.

Temsilcimiz Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi kazanarak bu sezonki 14. galibiyetini almak istiyor.

Anadolu Efes-Virtus Bologna maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: ANADOLU EFES 24-24 VIRTUS BOLOGNA

2. PERİYOT: ANADOLU EFES 39-42 VIRTUS BOLOGNA

3. PERİYOT: ANADOLU EFES 49-48 VIRTUS BOLOGNA

ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı. S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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