Anadolu Efes-Alba Berlin maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev organizasyonda 27. hafta müsabakasında Anadolu Efes ile Alba Berlin kozlarını paylaşıyor.

Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 24-21 Alba Berlin

2. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 31-29 Alba Berlin

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES-ALBA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Alba Berlin maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.