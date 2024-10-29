Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv CANLI İZLE | Fenerbahçe - Maccabi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 6. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka 29 Ekim Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.

Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

30. RANDEVU

Fenerbahçe ile Maccabi, 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.