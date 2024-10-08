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Haberler THY EuroLeague

THY EuroLeague'de 2. hafta başlıyor! İşte maç programı

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'in 2. haftası çarşamba günü başlayacak. İşte haftanın programı...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 10:39
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THY EuroLeague'de 2. hafta başlıyor! İşte maç programı

Haftanın öne çıkan maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma bu sezon aynı ülkeden iki takımın mücadele edeceği ilk maç olacak. İlk hafta maçlarını kazanan iki Türk takımının maçı 10 Ekim Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da oynanacak.

Haftanın dikkati çeken diğer bir karşılaşması ise İspanyol temsilcisi Real Madrid'le Sırp ekibi Partizan arasında yapılacak. İki sezon önce oynadıkları play-off serisi hala akıllarda olan iki takımın mücadelesi 10 Ekim Perşembe günü Madrid'de TSİ 21.45'te başlayacak. Hem Real Madrid hem de Partizan bu sezon oynadıkları ilk maçları kaybetmişti.

Son şampiyon Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise ilk maçında Real Madrid'i yenen Bayern Münih'i 10 Ekim'de sahasında konuk edecek.

THY EuroLeague'de 2. haftanın programı şöyle:

9 Ekim Çarşamba:

20.00 Monaco-Maccabi Playtika (Salle Gaston Medecin)

21.00 Kızılıyıldız-Baskonia (Belgrad Arena)

10 Ekim Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 LDLC ASVEL-Virtus Segafredo Bologna (Astroballe)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih (OAKA)

21.45 Real Madrid-Partizan (Wizink Center)

11 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos-Zalgiris (Barış ve Dostluk)

21.30 Barcelona-Alba Berlin (Palau Blaugrana)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol (Unipol Forum)

Puan durumu

THY EuroLeague'de 2. hafta öncesi puan durumu şöyle:

  1. Takım

  1. O

  1. G

  1. M

  1. A

  1. Y

  1. Av.

  1. P

  1. 1- Monaco

  1. 1

  1. 1

  1. -

  1. 93

  1. 80

  1. 13

  1. 2

  1. 2- Fenerbahçe Beko

  1. 1

  1. 1

  1. -

  1. 82

  1. 71

  1. 11

  1. 2

  1. 3- Panathinaikos AKTOR

  1. 1

  1. 1

  1. -

  1. 87

  1. 77

  1. 10

  1. 2

  1. 4- Anadolu Efes

  1. 1

  1. 1

  1. -

  1. 76

  1. 67

  1. 9

  1. 2

  1. 5- Bayern Münih

  1. 1

  1. 1

  1. -

  1. 97

  1. 89

  1. 8

  1. 2

  1. 6- Maccabi Platika

  1. 1

  1. 1

  1. -

  1. 89

  1. 82

  1. 7

  1. 2

  1. 7- Zalgiris

  1. 1

  1. 1

  1. -

  1. 74

  1. 67

  1. 7

  1. 2

  1. 8- Baskonia

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 88

  1. 82

  1. 6

  1. 1

  1. 9- Kızılyıldız

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 80

  1. 77

  1. 3

  1. 1

  1. 10- Paris Basketbol

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 77

  1. 80

  1. 3

  1. 1

  1. 11- Partizan

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 82

  1. 88

  1. -6

  1. 1

  1. 12- LDCL ASVEL

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 82

  1. 89

  1. -7

  1. 1

  1. 13- Barcelona

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 67

  1. 74

  1. -7

  1. 1

  1. 14- Real Madrid

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 89

  1. 97

  1. -8

  1. 1

  1. 15- Virtus Segafredo Bologna

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 67

  1. 76

  1. -9

  1. 1

  1. 16- Alba Berlin

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 77

  1. 87

  1. -10

  1. 1

  1. 17- Olympiakos

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 71

  1. 82

  1. -11

  1. 1

  1. 18- EA7 Emporio Armani Milan

  1. 1

  1. -

  1. 1

  1. 80

  1. 93

  1. - 13

  1. 1

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