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Olympiakos 92-58 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) | THY EuroLeague

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos, sahasında İspanya'nın Barcelona takımını 92-58 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 21:46
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Olympiakos 92-58 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) | THY EuroLeague

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreği, Barcelona'nın 23-21 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekten itibaren etkili hücum ederek oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekip, devre arasına 53-37 önde girdi.

İkinci devrede farkı açan Olympiakos, üçüncü çeyreğini 72-47 önde bitirdiği maçı 92-58 kazandı ve seriyi 2-2 yaptı.

Ev sahibi takımda Shaquielle McKissic 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Barcelona'da Jabari Parker'ın 10 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Serinin galibi, Dörtlü Final'de İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşecek.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

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