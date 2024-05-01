Haberler THY EuroLeague Baskonia 98-102 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Real Madrid Final-Four'a yükseldi

Baskonia 98-102 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Real Madrid Final-Four'a yükseldi

Basketbol THY EuroLeague play-off çeyrek finalinde Real Madrid, deplasmanda Baskonia'yı 102-98 yenerek Final-Four'a yükseldi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 00:09
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Baskonia 98-102 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Real Madrid Final-Four'a yükseldi

Buesa Arena'da İspanya temsilcilerinin karşılaştığı müsabakanın ilk çeyreği, 22-22 eşitlikle tamamlandı. Baskonia, başa baş geçen mücadelenin ilk devresini 56-52'lik skorla önde bitirdi.

Üçüncü periyodu 73-72 önde tamamlayan Baskonia'ya karşı son periyotta skor üstünlüğünü ele alan Real Madrid, maçı 102-98 kazanarak adını Final-Four'a yazdıran ilk takım oldu.

Madrid ekibinde Guerschon Yabusele, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Baskonia'da ise Markus Howard'ın 29 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Real Madrid'in Final-Four'daki rakibi, Barcelona-Olympiakos (2-1) eşleşmesinin galibi olacak.

THY EuroLeague'de Final-Four, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

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