Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı CANLI İZLE | Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı CANLI İZLE | Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Temsilcimiz Anadolu Efes, play-off turuna kalmak için kritik virajda. Anadolu Efes, Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynancak mücadelede hakem kadrosunda Sreten Radovic, Carlos Peruga ve Uros Nikolic yer alacak. Anadolu Efes - Virtus Bologna maçını canlı izlemek isteyen sporseverler detayları araştırıyor. Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 10:11 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 10:12
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Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı CANLI İZLE | Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Virtus Bologna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı 16 Nisan Salı günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

HEDEF PLAY-OFF!

Anadolu Efes, play-off turuna kalmak adına kritik virajı geçmeye çalışacak. Play-in turunda Virtus Bologna'yı elemesi halinde Maccabi Tel Aviv – Baskonia maçının kaybedeniyle bir Play-In maçına daha çıkacak. Anadolu Efes bu maçı kaybetmesi halinde Euroleague'e veda edecek.

TEK EKSİK BULUNUYOR!

THY EuroLeague'de normal sezonu 17 galibiyet ve 17 yenilgi ile tamamlayan Anadolu Efes'te sezonu kapatan Erten Gazi dışında herhangi eksik isim yer almıyor. Rakip Virtus Bologna'da ise Devontae Cacok temsilcimize karşı oynayamayuacak.

ASpor CANLI YAYIN

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