Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı CANLI İZLE | Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Virtus Bologna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı 16 Nisan Salı günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

HEDEF PLAY-OFF!

Anadolu Efes, play-off turuna kalmak adına kritik virajı geçmeye çalışacak. Play-in turunda Virtus Bologna'yı elemesi halinde Maccabi Tel Aviv – Baskonia maçının kaybedeniyle bir Play-In maçına daha çıkacak. Anadolu Efes bu maçı kaybetmesi halinde Euroleague'e veda edecek.

TEK EKSİK BULUNUYOR!

THY EuroLeague'de normal sezonu 17 galibiyet ve 17 yenilgi ile tamamlayan Anadolu Efes'te sezonu kapatan Erten Gazi dışında herhangi eksik isim yer almıyor. Rakip Virtus Bologna'da ise Devontae Cacok temsilcimize karşı oynayamayuacak.