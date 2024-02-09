Panathinaikos 74-63 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) THY EuroLeague maçı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'a 74-63 yenildi.

Haftaya aynı puanla giren iki takımın maçında Panathinaikos AKTOR kazandı ve galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Fenerbahçe Beko ise 15 galibiyette kaldı ve 11. yenilgisini aldı.

İlk maçı 14 sayı farkla (83-69) kazanan Fenerbahçe Beko, sezon sonu rakibiyle olası bir puan eşitliğinde ikili averaj avantajını ise elinde tuttu.

Maça iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 8-5 önde geçti. Potaya giderek sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 7. dakika içinde Calathes'i sayılarıyla farkı çift hanelere çıkardı: 7-17. Çeyreğin son 2 dakikasında farkı 12'ye (7-19) çıkaran Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği de Tarık Biberovic'in son saniyedeki basketiyle 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sayı bulmakta zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında hücumda etkili olan Panathinaikos AKTOR, 16. dakikada maça dengeyi getirdi: 27-27. Fenerbahçe'nin top kayıplarını iyi değerlendiren ve boyalı alanda üstünlük kuran Yunan ekibi, 27-30 gerideyken 3,5 dakikada yakaladığı 11-0'lık seriyle soyunma odasına 38-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip Lessort, Fenerbahçe Beko ise Calathes'le sayılar buldu. Hızlı hücumlarla potaya giderek sayılar bulan Panathinaikos AKTOR, Nunn'un etkili oyunuyla 27. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 49-38. Çeyreğin son bölümünde farkı 15'e (53-38) ev sahibi ekip, final periyoduna da 57-47 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in basketleriyle 35. dakikada farkı 5'e indirdi: 63-58. Maçın sonunda farkı açan Panathinaikos AKTOR, maçı 74-63 kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde 2000. asiste ulaşan ilk isim oldu. Tüm zamanların en fazla asist yapan oyuncusu olan Calathes, 8 sezon formasını giydiği eski takımı Panathinaikos'a karşı 5 asist yaparak, bu alandaki sayısını 2003'e yükseltti.