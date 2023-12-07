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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de yarın Barcelona'ya konuk olacak

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 10:57
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de yarın Barcelona'ya konuk olacak

THY EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk oluyor.

Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, THY EuroLeague'de 10. sırada yer alıyor.

Barcelona ise aldığı 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

Çift maç haftasında dün İspanya deplasmanına Baskonia'ya 80-79 yenilen Fenerbahçe, Barcelona karşısında galibiyet arayacak.

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