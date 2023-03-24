Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor.Fenerbahçe Beko, 30. hafta maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 15:40
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı 24 Mart Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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