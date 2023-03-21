Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 21 Mart Çarşamba günü saat 20.15'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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