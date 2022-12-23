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Anadolu Efes Panathinaikos: 88-69 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam etti. Turnuvada son olarak temsilcimiz Anadolu Efes Yunanistan ekibi Panathiniakos ile kozlarını paylaştı. Anadolu Efes rakibini 88-69'luk skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 22:11 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 22:27
Anadolu Efes Panathinaikos: 88-69 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Panathiniakos ile kozlarını paylaştı.

Anadolu Efes rakibini 88-69'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

İŞTE MAÇTAN AYRINTILAR

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 88-69 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 9. yenilgisini yaşadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçta Anadolu Efes, 6 oyuncusunun skor ürettiği ve Micic'in 8 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.

Clyburn'ün dış atışlardan etkili olduğu ikinci çeyrekte farkı açan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 42-26 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dunston ile pota altından sayılar buldu. Panathinakos ise lacivert-beyazlı takıma Bacon'un skorer oyunuyla yanıt verdi. Anadolu Efes, son periyoda 67-48 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 5 kez isabet sağlayan Panathinaikos, 36. dakikada farkı 13 sayıya kadar indirdi: 79-66. Kalan bölümde toparlanan ve farkı tekrar açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 88-69 galip ayrıldı.

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