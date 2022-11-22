Haberler THY EuroLeague Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 9. hafta maçında İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 15:38 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 16:00
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 22 Kasım Salı saat 22.30'da başlayacak. Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son maçında evinde Barcelona'yı mağlup ederek moral buldu. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi EA7 Emporio Armani ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 776. MAÇ

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 776. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 775 karşılaşmada 441 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 528. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 527 mücadelenin 284'ünü kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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