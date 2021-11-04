CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.



CANLI SKOR

CSKA MOSKOVA 82-91 FENERBAHÇE BEKO (4. PERİYOT SONUCU)

CSKA MOSKOVA 62-69 FENERBAHÇE BEKO (3. PERİYOT SONUCU)



CSKA MOSKOVA 44-49 FENERBAHÇE BEKO (2. PERİYOT SONUCU)



CSKA MOSKOVA 21-25 FENERBAHÇE BEKO (1. PERİYOT SONUCU)



CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.