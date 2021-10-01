THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek. Fenerbahçe Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Maçı beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.

EUROLEAGUE'DE HEYECAN DORUKTA!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.

Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya gelecek.

- İki takım arasındaki 13. maç

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.