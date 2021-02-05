Fenerbahçe Beko - Zenit maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Rusya temsilcisi Zenit'i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın canlı skor takibine ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 25-25 (1. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT: 25-28 (2. PERİYOT OYNANIYOR)

FENERBAHÇE BEKO - ZENIT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Zenit maçı 20:45'te başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Zenit'i de mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Organizasyonda bu sezon yaptığı maçlarda 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya averajla 8. sırada girmişti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon çıktığı maçların 13'ünü kazanan ve 8'ini kaybeden Zenit ise 6. basamakta yer alıyor. Rusya ekibinin 2 karşılaşması, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.