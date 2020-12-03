Haberler THY EuroLeague Zenit - Fenerbahçe Beko: 65 - 73 | MAÇ SONUCU ÖZET

Zenit - : 65 - 73 | MAÇ SONUCU ÖZET

Euroleague 2020-21 normal sezonda temsilcimiz Fenerbahçe, Rusya'da Zenit'e konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 65-73'lük galibiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 19:18 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 22:21
Zenit - Fenerbahçe Beko: 65 - 73 | MAÇ SONUCU ÖZET

Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Rusya'nın Zenit takımına konuk oldu

Sarı - lacivertliler, Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan maçı 73-65 kazandı ve EuroLeague'de 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Mücadelenin 1. periyodu Fenerbahçe Beko'nun 23-14'lük üstünlüğü ile sonuçlandı. 2. periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertliler bu çeyreği 32-45 galibiyetle tamamladı. 3. periyot 53-53 eşitlikle sonuçlanırken, maç sonucu 65-73'lük skorla, Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

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