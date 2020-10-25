Haberler THY EuroLeague Ah Fener vah Efes

Ah Fener vah Efes

Euroleague’deki temsilcilerimiz bu sezona kötü başladı. Sarı-lacivertliler, ’a mağlup oldu, 5 maçta 3 yenilgi aldı. Son karşılaşması ertelenen lacivertbeyazlılar ise 4 müsabakadan yalnızca 1 galibiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Ah Fener vah Efes

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonunda 5. hafta geride kalırken, temsilcilerimiz hayal kırıklığı yaşadı. 'a deplasmanda 82-68 mağlup olan Beko, üst üste 3. sınavından da yenilgiyle ayrıldı. Kızılyıldız ve galibiyetleriyle Euroleague'ye başlayan Igor Kokoskov'un öğrencileri, daha sonra sırasıyla CSKA , ve Panathinaikos'a boyun eğdi.

BEKLENTİLERİN ALTINDALAR

Yunan temsilcisine karşı hücumda etkisiz kalan Fenerbahçe Beko, 28 sayıyla yıldızlaşan Nedovic'e engel olamadı. Korona nedeniyle Alves ile oynayacağı karşılaşma ertelenen Anadolu Efes ise oynadığı 4 maçta 1 kez kazandı. Zenit, Fenerbahçe ve Zalgiris'e mağlup olan lacivert- beyazlılar, tek galibiyetini Alba'ya karşı yaşadı. Geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen 'ın öğrencileri, bu yıl beklentilerin altında kaldı.

'GELECEKTEN ÜMİTLİYİZ'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'de değişik sonuçlar çıkmasına vurgu yaptı. Lige iyi başlangıç yapamadıklarını söyleyen Ataman, "Ancak baktığımız zaman şampiyonluğa oynayan takımlar hepsi bizimle hemen hemen aynı durumda. Geleceğe ümitle bakıyoruz ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olacağımıza eminim. Tüm dünya normal bir süreçten geçmiyoruz. En kısa sürede istediğimiz seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

'BASİT HATALAR YAPIYORUZ'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, özeleştiride bulundu. Panathinaikos karşısında da basit hatalar yaptıklarını belirten tecrübeli hoca, "Özellikle hücumda çok fazla basit hata yaptık. Son dönemde bu basit hataları çok tekrarladık. Euroleague sezonu çok uzun. Hepimiz de bu konuda yeteri kadar tecrübeliyiz. İnişlerin çıkışların olduğu bir sezon. Yeni kurulan bir takım olarak eksiklerimizi düzeltme yolunda daha çok çalışacağız" diye konuştu.

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