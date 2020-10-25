Ah Fener vah Efes

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonunda 5. hafta geride kalırken, temsilcilerimiz hayal kırıklığı yaşadı. Son maçında Panathinaikos'a deplasmanda 82-68 mağlup olan Fenerbahçe Beko, üst üste 3. sınavından da yenilgiyle ayrıldı. Kızılyıldız ve Anadolu Efes galibiyetleriyle Euroleague'ye başlayan Igor Kokoskov'un öğrencileri, daha sonra sırasıyla CSKA Moskova, Bayern Münih ve Panathinaikos'a boyun eğdi.

BEKLENTİLERİN ALTINDALAR

Yunan temsilcisine karşı hücumda etkisiz kalan Fenerbahçe Beko, 28 sayıyla yıldızlaşan Nedovic'e engel olamadı. Korona nedeniyle Alves ile oynayacağı karşılaşma ertelenen Anadolu Efes ise oynadığı 4 maçta 1 kez kazandı. Zenit, Fenerbahçe ve Zalgiris'e mağlup olan lacivert- beyazlılar, tek galibiyetini Alba'ya karşı yaşadı. Geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu yıl beklentilerin altında kaldı.

'GELECEKTEN ÜMİTLİYİZ'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'de değişik sonuçlar çıkmasına vurgu yaptı. Lige iyi başlangıç yapamadıklarını söyleyen Ataman, "Ancak baktığımız zaman şampiyonluğa oynayan takımlar hepsi bizimle hemen hemen aynı durumda. Geleceğe ümitle bakıyoruz ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olacağımıza eminim. Tüm dünya normal bir süreçten geçmiyoruz. En kısa sürede istediğimiz seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

'BASİT HATALAR YAPIYORUZ'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, özeleştiride bulundu. Panathinaikos karşısında da basit hatalar yaptıklarını belirten tecrübeli hoca, "Özellikle hücumda çok fazla basit hata yaptık. Son dönemde bu basit hataları çok tekrarladık. Euroleague sezonu çok uzun. Hepimiz de bu konuda yeteri kadar tecrübeliyiz. İnişlerin çıkışların olduğu bir sezon. Yeni kurulan bir takım olarak eksiklerimizi düzeltme yolunda daha çok çalışacağız" diye konuştu.