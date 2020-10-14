Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova | CANLI

THY Euroleague'de haftanın merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova, kozlarını Ülker Salonu'nda paylaşıyor. İlk 2 maçında Kızılyıldız ve Anadolu Efes'i mağlup eden Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, güçlü rakibini de devirerek 3'te 3 yapmak istiyor. CSKA Moskova ise 2. galibiyet için parkeye çıktı.

Skor sürekli güncellenmektedir.

FENERBAHÇE BEKO - CSKA MOSKOVA: 14-14 (2. periyot oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele beIN Sports HD 3'te canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI

Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı. CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.

FENERBAHÇE BEKO'NUN 540. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıktı. Sarı-lacivertli takım, bu maça kadar Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.