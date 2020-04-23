EuroLeague, sezonla ilgili tüm seçenekleri belirledi - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague EuroLeague kritik kararları resmen açıkladı! Tarihler belli oldu

, sezonla ilgili tüm seçenekleri belirledi

EuroLeague, sezonla ilgili tüm seçenekleri belirledi

yönetimi, corona virüs salgını nedeniyle oluşan durum sonrası sezonun geleceğiyle ilgili alınan kararları açıkladı. Euroleague, kulüplerle yapılan görüşmede tarihinin ligin devam etmesi ya da iptal edilmesi için son tarih olarak belirlendiğini duyurdu. EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, normal sezonda kalan 54 maçın oynanacağını ve sonra belirlenen bir salonda Final 8 sisteminin uygulanacağını duyurdu. Buna göre son 8 takım, tek maç üzerinden eleme usulü maçları oynayacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen ve 7DAYS ile ilgili EuroLeague bir toplantı gerçekleştirdi ve seçenekleri sıraladı.

İki organizasyon için de formatlar ve takvimler belirlenirken, oyuncu kontratlarıyla ilgili yapılan anlaşmalar da açıklandı.

EuroLeague Yönetim Kurulu, şartların düzelmesi halinde sezonu oynayarak devam ettirme görüşünde birleşirken, sezonun devam etmesi ve etmemesi durumlarındaki kontratlarla ilgili de kesin karara vardı. Yapılan açıklamaya göre, sezonun devam etmesi ve etmemesi durumlarında yapılacak kontrat şartları şu şekilde:

Sezon devam ederse:

- 2019-20 sezonu için oyuncu sözleşmeleri 31 Temmuz 2020'ye kadar uzatıldı.

- 2019-20 sezonu için oyuncu maaşlarının yüzde 85'i en geç 2020'de kulüpler tarafından ödenecek.

- 2019-20 EuroLeague sezonu için oyuncu sözleşmelerinin bittiği kabul edilir.

- Çok sezonlu oyuncu sözleşmeleri için, kulüpler ve oyuncular için yükümlülükler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren devam edecektir.

- 2019-20 sezonu için oyuncu bazında maaşların yüzde 80'i en geç 15 Ağustos 2020'de kulüpler tarafından ödenecek.

Öte yandan, beklemede olan oyuncu maaşlarının da bir süreliğine askıya alındığı kaydedilen bilgiler arasında yer aldı.

TARİHLER BELLİ OLDU

EuroLeague ve EuroCup'da sezonların devam etmesi kararı alınması halinde, uygulanacak takvim ve tarihler de açıklandı. Buna göre, 'a kadar sezonun devam edip etmeyeceğine yönelik son karar açıklanacak. Bu karara göre sezonun devam etmesi kesinleşirse, tarihler şu şekilde uygulanacak:

29 Mayıs - 11 Haziran: Karantina süreci (Eğer gerekirse)

12 Haziran - 2 Temmuz: Hazırlık kampı

4 - 17 Temmuz: EuroCup maçları (Tek bir merkezde)

4 - 26 Temmuz: EuroLeague maçları (Tek bir merkezde)

Ayrıca yapılan açıklamada, sezonların devam etmesi halinde iki organizasyonunda da 8'li Final formatında oynanacağı ve maçların seyircisiz olarak oynanacağı da kesinlik kazanmış oldu.

  1. 23.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EuroLeague, sezonla ilgili tüm seçenekleri belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA