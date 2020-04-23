EuroLeague, sezonla ilgili tüm seçenekleri belirledi
Euroleague yönetimi, corona virüs salgını nedeniyle oluşan durum sonrası sezonun geleceğiyle ilgili alınan kararları açıkladı. Euroleague, kulüplerle yapılan görüşmede 24 Mayıs tarihinin ligin devam etmesi ya da iptal edilmesi için son tarih olarak belirlendiğini duyurdu. EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, normal sezonda kalan 54 maçın oynanacağını ve sonra belirlenen bir salonda Final 8 sisteminin uygulanacağını duyurdu. Buna göre son 8 takım, tek maç üzerinden eleme usulü maçları oynayacak.
Corona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup ile ilgili EuroLeague Yönetim Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi ve seçenekleri sıraladı.
İki organizasyon için de formatlar ve takvimler belirlenirken, oyuncu kontratlarıyla ilgili yapılan anlaşmalar da açıklandı.
EuroLeague Yönetim Kurulu, şartların düzelmesi halinde sezonu oynayarak devam ettirme görüşünde birleşirken, sezonun devam etmesi ve etmemesi durumlarındaki kontratlarla ilgili de kesin karara vardı. Yapılan açıklamaya göre, sezonun devam etmesi ve etmemesi durumlarında yapılacak kontrat şartları şu şekilde:
Sezon devam ederse:
- 2019-20 sezonu için oyuncu sözleşmeleri 31 Temmuz 2020'ye kadar uzatıldı.
- 2019-20 sezonu için oyuncu maaşlarının yüzde 85'i en geç 15 Ağustos 2020'de kulüpler tarafından ödenecek.
- 2019-20 EuroLeague sezonu için oyuncu sözleşmelerinin bittiği kabul edilir.
- Çok sezonlu oyuncu sözleşmeleri için, kulüpler ve oyuncular için yükümlülükler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren devam edecektir.
- 2019-20 sezonu için oyuncu bazında maaşların yüzde 80'i en geç 15 Ağustos 2020'de kulüpler tarafından ödenecek.
Öte yandan, beklemede olan oyuncu maaşlarının da bir süreliğine askıya alındığı kaydedilen bilgiler arasında yer aldı.
TARİHLER BELLİ OLDU
EuroLeague ve EuroCup'da sezonların devam etmesi kararı alınması halinde, uygulanacak takvim ve tarihler de açıklandı. Buna göre, 24 Mayıs'a kadar sezonun devam edip etmeyeceğine yönelik son karar açıklanacak. Bu karara göre sezonun devam etmesi kesinleşirse, tarihler şu şekilde uygulanacak:
29 Mayıs - 11 Haziran: Karantina süreci (Eğer gerekirse)
12 Haziran - 2 Temmuz: Hazırlık kampı
4 - 17 Temmuz: EuroCup maçları (Tek bir merkezde)
4 - 26 Temmuz: EuroLeague maçları (Tek bir merkezde)
Ayrıca yapılan açıklamada, sezonların devam etmesi halinde iki organizasyonunda da 8'li Final formatında oynanacağı ve maçların seyircisiz olarak oynanacağı da kesinlik kazanmış oldu.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
EuroLeague, sezonla ilgili tüm seçenekleri belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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