FIBA hakemi Mendoza corona virüsüne karşı hemşire asistanı olarak çalışıyor - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Basketbol FIBA hakeminden örnek hareket! Coronaya karşı hastanede çalışıyor

hakemi Mendoza corona virüsüne karşı hemşire asistanı olarak çalışıyor

FIBA hakemi Mendoza corona virüsüne karşı hemşire asistanı olarak çalışıyor

'nın kadın hakemlerinden , corona virüsü nedeniyle organizasyona verilen arada hastanede hemşire asistanı olarak görev almaya başladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonunun () kadın hakemlerinden İspanyol , organizasyonlara yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen arada, hemşire asistanı olarak çalışıyor.

FIBA'dan yapılan açıklamada, hakem Mendoza'nın corona virüsü ile mücadele kapsamında 1 aydan uzun süredir 'nın Salamanca şehrinde yaşlı hastaların bulunduğu hastanede hemşire asistanı olarak çalıştığını belirtildi.

Açıklamada Mendoza'nın, "Hemşire asistanı olarak çalışmaya başlamadan önce olayın ciddiyetinin tam olarak farkında değildim. Virüsün agresifliği karşısında şoka uğradım. Bazen çaresiz hissedebiliyorsunuz çünkü yaşlı insanlara bulaştığında elinizden bir şey gelemeyebiliyor" ifadelerine de yer verildi.

Mendoza, 2017'den beri İspanya'nın en üst seviye basketbol ligi olan Liga Endesa'da hakemlik yapıyor. 36 yaşındaki hakem ayrıca geçen yaz Sırbistan'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalmıştı.

  1. 22.04.2020
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