FIBA hakemi Mendoza corona virüsüne karşı hemşire asistanı olarak çalışıyor
FIBA'nın kadın hakemlerinden Esperanza Mendoza, corona virüsü nedeniyle organizasyona verilen arada hastanede hemşire asistanı olarak görev almaya başladı.
Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) kadın hakemlerinden İspanyol Esperanza Mendoza, organizasyonlara yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen arada, hemşire asistanı olarak çalışıyor.
FIBA'dan yapılan açıklamada, hakem Mendoza'nın corona virüsü ile mücadele kapsamında 1 aydan uzun süredir İspanya'nın Salamanca şehrinde yaşlı hastaların bulunduğu hastanede hemşire asistanı olarak çalıştığını belirtildi.
Açıklamada Mendoza'nın, "Hemşire asistanı olarak çalışmaya başlamadan önce olayın ciddiyetinin tam olarak farkında değildim. Virüsün agresifliği karşısında şoka uğradım. Bazen çaresiz hissedebiliyorsunuz çünkü yaşlı insanlara bulaştığında elinizden bir şey gelemeyebiliyor" ifadelerine de yer verildi.
Mendoza, 2017'den beri İspanya'nın en üst seviye basketbol ligi olan Liga Endesa'da hakemlik yapıyor. 36 yaşındaki hakem ayrıca geçen yaz Sırbistan'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalmıştı.
- 22.04.2020
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