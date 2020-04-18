NBA'de oyuncular maaşlarında indirimi kabul etti! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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'de oyuncular maaşlarında indirimi kabul etti!

NBA'de oyuncular maaşlarında indirimi kabul etti!

Basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği , corona virüsü nedeniyle ertelenmişti. Yapılan açıklamada oyuncuların maaşlarında yüzde 25 indirime gitmeyi kabul ettikleri bildirildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle oyuncuların maaşlarında yüzde 25 kesintiye gidilecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliğinin (NBPA) maaş kesintisi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Açıklamada, basketbolcuların maaşlarında 15 Mayıs'tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacağı bildirildi.

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  1. 18.04.2020
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