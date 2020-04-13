NBA yıldızı Kobe Bryant'ın kitabı en çok satanlar listesine girdi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler NBA Kobe Bryant'ın kitabı en çok satanlar listesine girdi

NBA yıldızı 'ın kitabı en çok satanlar listesine girdi

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın kitabı en çok satanlar listesine girdi

Son dakika haberleri... Helikopter kazasında hayatını kaybeden yıldız basketbolcu 'ın yazar ile birlikte yazdığı ikinci kitabı "" iki hafta içinde en çok okunanlar listesine girdi.

Yaklaşık iki buçuk ay önce bir helikopter kazasında hayatını kaybeden 'ın yazar ile bir araya gelerek yazdığı ikinci kitabı , iki hafta önce piyasaya çıkmış ve haberi eşi hesabından duyurmuştu.

Kitabın kısa süre içinde en çok okunanlar listesine ilk sıradan girdiğini söyleyan Vanessa Bryant sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"5 şampiyonluk… 5 çok satanlar… Mamba vuruşlarına devam ediyor. Eşim Kobe Bryant kendi işi olan The Wizenard: Season 1'in devam ettiğini görse çok gururlanırdı. Mirasını desteklediğiniz için teşekkürler"

  1. 13.04.2020
  2. Güncelleme: 13.04.2020 19:56
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