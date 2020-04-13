NBA yıldızı Kobe Bryant'ın kitabı en çok satanlar listesine girdi
Son dakika haberleri... Helikopter kazasında hayatını kaybeden yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın yazar Wesley King ile birlikte yazdığı ikinci kitabı "The Wizenard Series: Season One" iki hafta içinde en çok okunanlar listesine girdi.
Yaklaşık iki buçuk ay önce bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın yazar Wesley King ile bir araya gelerek yazdığı ikinci kitabı The Wizenard Series: Season One, iki hafta önce piyasaya çıkmış ve haberi eşi Vanessa Bryant sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Kitabın kısa süre içinde en çok okunanlar listesine ilk sıradan girdiğini söyleyan Vanessa Bryant sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"5 şampiyonluk… 5 New York Times çok satanlar… Mamba vuruşlarına devam ediyor. Eşim Kobe Bryant kendi işi olan The Wizenard: Season 1'in devam ettiğini görse çok gururlanırdı. Mirasını desteklediğiniz için teşekkürler"
- 13.04.2020
- Güncelleme: 13.04.2020 19:56
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