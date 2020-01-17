Anadolu Efes ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi temsilsimiz Efes aldığı 16 galibiyetle ligde lider konumda bulunuyor.

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes'in evinde ASVEL'i konuk edeceği karşılaşma bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

ERGİN ATAMAN GALİBİYETİN ŞİFRELERİNİ VERDİ

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakipleri karşısında pota altında etkili olmaya çalışacaklarını söyledi. Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, ASVEL'in atletik ve dinamik oyunculardan oluşan ve iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Hücumda özellikle David Lighty ve Jordan Taylor çok etkili isimler. Pota altında Tonye Jekiri ve Adreian Payne çok atletik ve hücum ribaundu etkinliği yüksek oyuncular. Kazanmak için mutlaka ribauntları kontrol edip, tempolu oyun stratejimizi uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA 678. RANDEVU

Avrupa arenasındaki 678. maçına çıkacak olan temsilcimiz Anadolu Efes, şu ana kadar Avrupa kupalarında oynadığı 677 karşılaşmada 380 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 430. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 429 karşılaşmada 223 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti. Anadolu Efes ile ASVEL, Euroleague'de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fransa'daki maçı Efes 90-84'lük skorla kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ

Ligde Anadolu Efes 86.6 sayı, 34.2 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla, ASVEL ise 74.2 sayı, 32.1 ribaund ve 16.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Fransız temsilcisinde de David Lighty 18.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.