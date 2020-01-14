Shane Larkin: Basketbol hayatımı kurtardı
THY EuroLeague'de önüne geleni deviren Anadolu Efes'in ABD'li yıldız guardı Shane Larkin, ATV'ye özel röportaj verdi. Gençlik yıllarında hayatını oldukça zorlaştıran Obsesif Kompulsif Bozukluk ve bu hastalıkla nasıl başa çıktığı hakkında konuşan Larkin, bu hastalıktan basketbol sayesinde kurtulduğunu belirtirken "Basketbol deyim yerindeyse benim hayatımı kurtardı" dedi.
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