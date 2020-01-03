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03 Ocak 2020, Cuma
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Anadolu Efes - Khimki | CANLI

THY 'nde , Rus ekibi 'yi konuk ediyor. Geride kalan 16 maçta 13 galibiyet alan ve lider Real Madrid'in ardından ikinci sırada yer alan Anadolu Efes yüksek formu evinde alacağı bir galibiyetle daha sürdürmek istiyor. Rus ekibi ise 16 maçta aldığı 8 galibiyetle 8. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

, THY Arupa Ligi'nde 17. maçında 'yi konuk ediyor. 20.30'da başlayan ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Matej Boltauzer, Milos Koljensic, Michele Rossi hakem üçlüsü yönetiyor. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES - KHIMKI

İLK PERİYOT OYNANIYOR: 6-8

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Anadolu Efes, geride kalan 16 mücadelede 13 galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz hafta İsrail'in Maccabi FOX takımını sahasında 99-79 mağlup etmişti. Konuk Khimki ise Fransa'nın ASVEL ekibine deplasmanda 92-88 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes haftaya 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla ikinci, Khimki ise 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 7. sırada girdi.

Avrupa'da 675. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 675. maçına çıkıyor. Avrupa kupalarında 674 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 377 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren THY 'nde mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 426 maçta 220 galibiyet elde ederken 206 maçı yenilgiyle tamamladı.

Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmadan taraflar ikişer kez galip ayrıldı.

  1. 03.01.2020
  2. Güncelleme: 03.01.2020 20:37
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