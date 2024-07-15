EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı
İspanya'nın finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon tamamlamasıyla birlikte noktalanan EURO 2024'ün en iyileri açıklanmaya devam ediyor. İspanyol gazetesi Marca tarafından yapılan kadroda A Milli Takım'dan 3 futbolcu yer aldı.
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Ferdi Kadıoğlu - Türkiye
Hancko - Slovakya
Bijol - Slovenya
Ratiu - Romanya
Aebischer - İsviçre
Reijnders - Hollanda
Arda Güler - Türkiye
Ndoye - İsviçre
Mikautadze - Gürcistan
Barış Alper Yılmaz - Türkiye
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