Haberler Haberler EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

İspanya'nın finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon tamamlamasıyla birlikte noktalanan EURO 2024'ün en iyileri açıklanmaya devam ediyor. İspanyol gazetesi Marca tarafından yapılan kadroda A Milli Takım'dan 3 futbolcu yer aldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 12:44
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EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

İspanya'nın finalde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirlendi.

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

İşte Marca gazetesinin belirlediği 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle:

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

Verbruggen - Hollanda

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

Ferdi Kadıoğlu - Türkiye

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

Hancko - Slovakya

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

Bijol - Slovenya

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

Ratiu - Romanya

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

Aebischer - İsviçre

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

Reijnders - Hollanda

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

Arda Güler - Türkiye

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

Ndoye - İsviçre

EURO 2024'te en iyiler açıklandı! İlk 11'de 3 Türk futbolcu yer aldı

Mikautadze - Gürcistan

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