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Türkiye maçı öncesi Hollanda'dan flaş paylaşım!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 çeyrek finalinde bu akşam Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Hollanda'nın resmi milli takım hesabı oldukça dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi. İşte haberin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 14:50
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Türkiye maçı öncesi Hollanda'dan flaş paylaşım!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Bu mücadele öncesi resmen nefesler tutuldu.

Kritik karşılaşma öncesi Hollanda Milli Takım hesabı dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi. Yer alan paylaşımda, "Berlin Olimpiyat Stadı'na Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı resmetti ve "Oyuna olan sevgini paylaş" notu düşüldü.

Türk milli takım hesabı da tweet'i alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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