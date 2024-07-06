Türkiye maçı öncesi Hollanda'dan flaş paylaşım!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Bu mücadele öncesi resmen nefesler tutuldu.

Kritik karşılaşma öncesi Hollanda Milli Takım hesabı dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi. Yer alan paylaşımda, "Berlin Olimpiyat Stadı'na Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı resmetti ve "Oyuna olan sevgini paylaş" notu düşüldü.

Türk milli takım hesabı da tweet'i alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

TÜRKİYE'NİN YANITI: