Haberler Haberler Merih Demiral'ın cezası sonrası Marco van Basten'den UEFA'ya sert tepki!

Merih Demiral'ın cezası sonrası Marco van Basten'den UEFA'ya sert tepki!

A Milli Takımı'mızın yıldız ismi Merih Demiral'a Avusturya maçı sonrası UEFA tarafından skandal bir ceza verilmişti. Konuyla ilgili olarak Hollandalı efsane futbol adamı Marco van Basten dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 16:51 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 17:00
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Merih Demiral'ın cezası sonrası Marco van Basten'den UEFA'ya sert tepki!

A Milli Takım, EURO 2024'te son 16 turu maçında Avusturya ile kozlarını paylaşmıştı.

Merih Demiral'ın cezası sonrası Marco van Basten'den UEFA'ya sert tepki!

Milliler bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Merih Demiral'ın cezası sonrası Marco van Basten'den UEFA'ya sert tepki!

Karşılaşmada gollerimizi Merih Demiral kaydetti. Futbolcuya maçın ardından yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'dan skandal bir şekilde 2 maçlık ceza verildi.

Merih Demiral'ın cezası sonrası Marco van Basten'den UEFA'ya sert tepki!

Bu ceza ile ilgili olarak Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör olan Marco van Basten açıklamalarda bulundu. Van Basten'dan UEFA'ya sert eleştiri geldi.

Merih Demiral'ın cezası sonrası Marco van Basten'den UEFA'ya sert tepki!

"ÇOK SAÇMA BULUYORUM"

EURO 2024 maçlarını canlı veren Hollandalı kamu yayıncısı NOS'ta yorumcu olarak yer alan Marco van Basten açıklamaları ile dikkat çekti.

Merih Demiral'ın cezası sonrası Marco van Basten'den UEFA'ya sert tepki!

Eski futbolcu UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya tepki gösterdi. Basten bu konuda şunları söyledi: "Demiral'a verilen cezayı çok saçma buluyorum. Bu davranışın mümkün olmadığı hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi?

Merih Demiral'ın cezası sonrası Marco van Basten'den UEFA'ya sert tepki!

UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz, çünkü bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz.

Merih Demiral'ın cezası sonrası Marco van Basten'den UEFA'ya sert tepki!

Sonra da siyaset yapıyorlar diyorsunuz, değil mi? Bunu çok garip buluyorum. Futbola sadık kalın."

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