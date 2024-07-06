Haberler Haberler Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

Son dakika spor haberi: EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Türkiye'nin Hollanda maçı muhtemel 11'i...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 09:05 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 09:05
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Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, maçta forma giyemeyecek. Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

MİLLİLER 3. KEZ ÇEYREK FİNALDE

Milliler, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puanla ikinci olarak bir üst tura çıktı. Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 mağlup etti ve tarihinde 3. kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

15. RANDEVU

Türkiye ile Hollanda, bugüne kadar 10'u resmi, 4'ü de özel olmak üzere 14 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez kazanırken, Hollanda da 6 defa sahadan galip ayrıldı. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 14 gol atarken, kalesinde de 21 gol gördü.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

İki ülke arasında son olarak 7 Eylül 2021 tarihinde Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı A Milliler 6-1'lik skorla kaybetti.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

MİLLİLERİN 631. MÜSABAKASI

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşılaşmasıyla tarihindeki 631. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 345'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplamda 630 karşılaşmada 1'i hükmen 245 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 237 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 860 gol kaydederken, kalesinde ise 903 gole engel olamadı.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

MONTELLA 13. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 7'si resmi, 5'i özel olmak üzere 12 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i

İşte A Milli Takım'ın Hollanda maçı muhtemel 11'i:

Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler.

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