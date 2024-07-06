Haberler Haberler Almanya acı vatan

Almanya acı vatan

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, İspanya'ya uzatmalarda 2-1 yenilerek havlu attı... İlk yarısı golsüz biten maçın 51. dakikasında İspanya, Olmo ile öne geçti. Almanya 89'da Wirtz ile maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda maçın adamı Dani Olmo, bu kez Mikel Merino'ya asist yaptı ve İspanya ev sahibi Almanya'yı yıkarak yarı finale yükseldi. İngilizlerin ünlü golcüsü Gary Lineker, "Futbol 90 dakika süren ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur" demişti... Ama bu kez olmadı ve Panzer evinde yıkıldı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Almanya acı vatan

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, İspanya'ya uzatmalarda 2-1 yenilerek havlu attı... İlk yarısı golsüz biten maçın 51. dakikasında İspanya, Olmo ile öne geçti. Almanya 89'da Wirtz ile maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda maçın adamı Dani Olmo, bu kez Mikel Merino'ya asist yaptı ve İspanya ev sahibi Almanya'yı yıkarak yarı finale yükseldi. İngilizlerin ünlü golcüsü Gary Lineker, "Futbol 90 dakika süren ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur" demişti... Ama bu kez olmadı ve Panzer evinde yıkıldı...

Pedri'nin sakatlanmasıyla oyuna giren Dani Olmo,1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.

F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
F.Bahçe'de En Nesyri heyecanı!
DİĞER
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Bodrum tatilinde! "Aile genişleyince aracı büyüttük"
İran'ın 9. cumhurbaşkanı belli oldu! Seçimi Mesud Pezeşkiyan kazandı
Ziyech G.Saray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden flaş teklif
Mourinho'dan transfere onay çıktı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransa yarı final biletini kaptı!
Almanya'yı deviren İspanya yarı finalde!
Deprem mi oldu son dakika 6 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 01:03
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 01:02
Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek 01:02
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 01:02
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu 01:02
Daha Eski
Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! 01:02
Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede 01:02
Dünya yıldızları bedava! Dünya yıldızları bedava! 01:02
Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! 01:02
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! 01:02
Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek... Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek... 01:02