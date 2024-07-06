Almanya acı vatan

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, İspanya'ya uzatmalarda 2-1 yenilerek havlu attı... İlk yarısı golsüz biten maçın 51. dakikasında İspanya, Olmo ile öne geçti. Almanya 89'da Wirtz ile maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda maçın adamı Dani Olmo, bu kez Mikel Merino'ya asist yaptı ve İspanya ev sahibi Almanya'yı yıkarak yarı finale yükseldi. İngilizlerin ünlü golcüsü Gary Lineker, "Futbol 90 dakika süren ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur" demişti... Ama bu kez olmadı ve Panzer evinde yıkıldı...

Pedri'nin sakatlanmasıyla oyuna giren Dani Olmo,1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.