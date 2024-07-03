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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Merih Demiral paylaşımı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, X hesabından Merih Demiral üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:12
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Merih Demiral paylaşımı!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu tarihi zaferde golleri atan Merih Demiral'a atıfta bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN GÜLÜMSETEN MERİH DEMİRAL PAYLAŞIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı paylaşmında Merih Demiral'ın kafa gollerine göndermede bulunarak, "Sen Merih Demiral değilsin, öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor." notunu düştüler.

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