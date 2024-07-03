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Bekle Berlin biz geliyoruz

Ay-yıldızlılar, Avusturya'yı devirdi, adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, 30 bin taraftarının önünde Avusturya'yı Merih Demiral'ın dublesiyle devirdi. Bizim Çocuklar, Cumartesi günü Hollanda'yla Berlin'de yarı final mücadelesi verecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Bekle Berlin biz geliyoruz

Avrupa Avrupa duy sesimizi işte bu Türklerin ayak sesleri... A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda dün Avusturya'yı Leipzig Stadı'nın çimlerine gömdü ve adını çeyrek finale yazdırdı. Tribünlerdeki 30 bin, Almanya sokaklarındaki binler ve ülkemizdeki 85 milyon, Dias'ın son düdüğünün ardından çılgına döndü. Ülkemizin her köşesinde çeyrek finalin sevinci yaşandı. Leipzig Stadı'nda da futbolcularımız karşılaşmanın ardından şov yaptı.

Millilerimiz ilk atağında Merih'le golü buldu. Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Avusturya, baskın olan taraftı ancak yine bir köşe vuruşunda Merih'le skoru 2-0'a getirdik. Avusturya 66'da Gregoritsch'le farkı bire indirse de maçı 2-1 kazandık ve son 8'e kaldık. Milliler, 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de Hollanda'yla yarı final mücadelesi verecek.

HERKESE KUTLU OLSUN

Mert Günok, Avusturya önünde de kalesinde devleşti. Deneyimli kaleci özellikle 90+4'te Baumgartner'in kafa vuruşunda kornere çelerek çeyrek final biletini hediye etti. Çok mutlu olduğunu kaydeden Mert, "Çok mutluyuz. Şu anda sözlerimi toparlamakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bizi destekleyen, duasını esirgemeyen herkese kutlu olsun" dedi.

TARİHE GEÇEN GENÇLER

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası tarihinde bir eleme maçında 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu. 19 yaşındaki Arda Güler ve Kenan Yıldız dün akşam ilk 11'de sahadaydı. En son EURO 1964'te Macaristan benzer bir genç kadro ile Danimarka karşısında sahaya çıkmıştı.

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