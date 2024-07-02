Merih Demiral A Milli Takım tarihine geçti! Avrupa Şampiyonaları'ndaki en hızlı gol

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yıldız futbolcumuz Merih Demiral, ay-yıldızlılar adına rekor bir gole imza attı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Arda Güler'in kullandığı kornerde takipçiliğini konuşturan Merih Demiral, attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

Merih Demiral'ın bu golü, A Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonaları'nda attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

İşte o gol...