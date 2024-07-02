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Merih Demiral A Milli Takım tarihine geçti! Avrupa Şampiyonaları'ndaki en hızlı gol

EURO 2024 son 16 turu ilk maçında A Milli Takımı'mız, Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılarda Merih Demiral, ilk dakikada attığı golle, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonaları'ndaki en erken golüne imza attı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 22:13 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 22:20
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Merih Demiral A Milli Takım tarihine geçti! Avrupa Şampiyonaları'ndaki en hızlı gol

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yıldız futbolcumuz Merih Demiral, ay-yıldızlılar adına rekor bir gole imza attı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Arda Güler'in kullandığı kornerde takipçiliğini konuşturan Merih Demiral, attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

Merih Demiral'ın bu golü, A Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonaları'nda attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

İşte o gol...

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