Merih Demiral A Milli Takım tarihine geçti! Avrupa Şampiyonaları'ndaki en hızlı gol

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yıldız futbolcumuz Merih Demiral, ay-yıldızlılar adına rekor bir gole imza attı.
Karşılaşmanın ilk dakikasında Arda Güler'in kullandığı kornerde takipçiliğini konuşturan Merih Demiral, attığı golle skoru 1-0'a getirdi.
Merih Demiral'ın bu golü, A Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonaları'nda attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.
İşte o gol...
⚽️GOOOLLL! MERİH DEMİRALLL!! DAKİKA BİR GOL BİR! HARİKA BAŞLADIK HARİKA!!! pic.twitter.com/hn017cXfn7
— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024