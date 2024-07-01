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Murat Yakın fırtınası

İtalya’yı 31 yıl sonra yenerek son 8 takım arasına kalan İsviçre’de adeta kahraman ilan edilen tecrübeli çalıştırıcı, kariyerindeki en başarılı sonuca imza attı, manşetlere çıktı

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Murat Yakın fırtınası

İsvıçre Milli Takımı ile adını EURO 2024'te çeyrek finale yazan teknik direktör Murat Yakın tarihe geçti. Son 16 turunda İtalya'yı 2-0 yenen İsviçre'de herkesin ayakta alkışladığı Türk asıllı çalıştırıcı kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İtalya'yı tam 31 sene sonra yenerek bir ilke imza atan İsviçre'de büyük bir sevinç yaşandı. İsviçre basını bu başarıda Murat Yakın'ı ilk sırada gösterdi, manşetlere taşıdı.

BASEL'DEN SONRA MİLLİ TAKIM

Kulüp kariyerinde özellikle İsviçre'nin Basel takımıyla başarılı bir görüntü çizen 49 yaşındaki çalıştırıcı, İsviçre Milli Takımı'nda da öne çıktı. Basel'de çalışırken 2 İsviçre Süper Ligi şampiyonluğu kazanan ve Avrupa Ligi'nde yarı final ile çeyrek finale çıkma başarıları gösteren Yakın, Jose Mourinho Chelsea'de görevdeyken üst üste 2 kez yenme başarısını da sergilemiş ve dikkat çekmişti.

SONUCUN TADINI ÇIKARACAĞIM

İsvıçre teknik direktörü Murat Yakın, İtalya'yı yenip çeyrek finale kaldıkları maçın ardından konuştu. Yakın, "Çok önemli bir maç kazandık ve önemli olan bu. Yarın ne olacağı ise bambaşka bir konu. Evet, kazandık ama önemli olan oynama şeklimizdi. Sahadaki her alana hakim olduk ve doğru zamanda goller attık. İleriye bakmıyorum. Elde ettiğimiz bu sonuçların tadını çıkarmak için zaman ayıracağım" dedi.

F.BAHÇE'DE OYNADI

İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakın, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de oynamıştı. 1998-99 sezonunda sarı lacivertli formayı 32 maçta giyen Yakın, 3 gol atmış, 6 asist yapmıştı.

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