Haberler Haberler Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlılarda 10 futbolcu sarı kart sınırında bulunurken; Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise cezası nedeniyle süre alamayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, kritik maç öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:47
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Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı. Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak.

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak. Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

BİZİM ÇOCUKLAR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, yarınki maçta forma giyemeyecek. Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

10 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bizim Çocuklar çeyrek final aşkına! İşte Montella'nın Avusturya maçı muhtemel 11'i

İşte A Milli Takım'ın Avusturya maçı muhtemel 11'i:

Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

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