Arda Güler dünya yıldızı oldu

Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu 19 yaş 128 günle Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo'nun elinden aldı. Arda Güler instagramda takipçi sayısı 10.2 MN oldu. Real Madrid ve Ancelotti'nin desteği daha da kendini geliştiren Milli yıldızımız sadece Türk halkının de dünyanın en sevilen futbolcusu olma yolunda hızla ilerliyor. Avusturya maçında da dünyanın gözü Arda Güler olacak. Arda şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.